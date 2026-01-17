CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Göztepe Göztepe Santos'u transfer etti

Göztepe Santos'u transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, hücum oyuncusu Jeferson Marinho dos Santos'u kadrosuna kattığını bildirdi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2026 Cumartesi 19:45
Göztepe Santos'u transfer etti

Kulübün açıklamasında, "1999 doğumlu hücum oyuncusu Jeferson Marinho dos Santos ile 2,5+1 yıl kulüp opsiyonu içeren sözleşme imzaladık. Ailemize hoş geldin Jeh. Şanlı kulübümüzle birlikte başarılarla dolu ve unutulmaz bir yolculuk diliyoruz." denildi.

Göztepe'nin sportif direktörü Ivan Mance, yazılı değerlendirmesinde "Yeni bir oyun tarzına ve burada Türkiye'deki yeni yaşama, uyum sağlaması için biraz zamana ihtiyacı olabilir. Ancak bize eksik olan bazı fiziksel özellikleri kazandıracağına inanıyoruz. Onu transfer etme kararımızın nedeni de bu." ifadelerini kullandı.

