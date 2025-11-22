CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Fiorentina - Juventus maçı CANLI izle! Serie A Fiorentina - Juventus maçı canlı izleme linki var mı?

Fiorentina - Juventus maçı CANLI izle! Serie A Fiorentina - Juventus maçı canlı izleme linki var mı?

İtalya Serie A’da heyecan sürüyor! Fiorentina - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Juventus, sezona yeni yönetimle iyi bir başlangıç yapamazken, Fiorentina ise milli maç arası öncesi ligdeki ilk galibiyetini almayı planlıyor. Bu kritik maçta her iki takım da sahadan üç puanla ayrılmak için mücadele edecek.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 11:03
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fiorentina - Juventus maçı CANLI izle! Serie A Fiorentina - Juventus maçı canlı izleme linki var mı?

Fiorentina - Juventus maçını takip etmek için tıklayın!

Fiorentina - Juventus maçı bugün saat kaçta? Fiorentina - Juventus maçı canlı nasıl izlenir? Sezona yeni yönetimle sıkıntılı bir başlangıç yapan Juventus, üst sıralara çıkmak ve kayıplarını telafi etmek için bu deplasmanda galibiyet arayacak. Ev sahibi Fiorentina ise milli maç arası öncesi ligdeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor ve taraftarına moral vermek istiyor. Maç öncesi analizler, Juventus'un formda oyuncularına rağmen zor bir mücadele yaşayabileceğini gösteriyor. Futbolseverler için "Fiorentina - Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta?" sorusunun yanıtı bu bilgilerle netleşiyor.

FIORENTINA - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN?

22 Kasım 2025'te oynanacak Fiorentina – Juventus maçı, sezonun kritik karşılaşmalarından biri olacak.

FIORENTINA - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele Stadio Franchi'de saat 20:00 (TSİ)'de başlayacak.

FIORENTINA - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

CF Fiorentina-Juventus Turin karşılaşması S Sport 2 kanalından canlı yayınlanacak. CF Fiorentina-Juventus Turin maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

Bugün oynanacak CF Fiorentina-Juventus Turin maçında Kenan Yıldız'ın ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

Fiorentina'nın muhtemel ilk 11'i: De Gea, Pongracic, Mari, Ranieri, Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Fortini, Gudmundsson, Kean

Juventus'un muhtemel ilk 11'i: Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Koopmeiners, McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso, Conceicao, Yildiz, Vlahovic

👉 FIORENTINA - JUVENTUS MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLA 👈

ASpor CANLI YAYIN

REKLAM - D&R
Geri dönecek mi? Merih Demiral...
DİĞER
Rafa Silva yoksa o var! Sergen Yalçın’ın planı belli oldu
Yine tarihin yanlış tarafı: CHP Terörsüz Türkiye sürecini zehirliyor!
En Nesyri krizi! Sadettin Saran...
F.Bahçe'ye transfer şoku! Plan alt üst oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Norris pole pozisyonunda! Norris pole pozisyonunda! 10:42
Udinese - Bologna maçı yayın bilgisi! Udinese - Bologna maçı yayın bilgisi! 10:40
Eyüpspor - Fatih Karagümrük maçı tüm detayları! Eyüpspor - Fatih Karagümrük maçı tüm detayları! 10:35
Kayserispor - Gaziantep FK maçı detayları! Kayserispor - Gaziantep FK maçı detayları! 10:19
Geri dönecek mi? Merih Demiral... Geri dönecek mi? Merih Demiral... 10:15
Sol beke Faslı yıldız! Sol beke Faslı yıldız! 09:58
Daha Eski
Galatasaray-Gençlerbirliği maçı yayın bilgisi! Galatasaray-Gençlerbirliği maçı yayın bilgisi! 09:58
Cagliari-Genoa maçı canlı yayın bilgileri! Cagliari-Genoa maçı canlı yayın bilgileri! 09:49
3 yılda 6 defa! Eyvah Osimhen... 3 yılda 6 defa! Eyvah Osimhen... 09:43
En Nesyri krizi! Sadettin Saran... En Nesyri krizi! Sadettin Saran... 09:20
Bugünün maçları hangi kanalda? 22 Kasım Cumartesi Bugünün maçları hangi kanalda? 22 Kasım Cumartesi 07:40
Benfica Portekiz Kupası'nda tur atladı! Benfica Portekiz Kupası'nda tur atladı! 01:46