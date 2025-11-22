Fiorentina - Juventus maçı CANLI izle! Serie A Fiorentina - Juventus maçı canlı izleme linki var mı?

Fiorentina - Juventus maçını takip etmek için tıklayın!

Fiorentina - Juventus maçı bugün saat kaçta? Fiorentina - Juventus maçı canlı nasıl izlenir? Sezona yeni yönetimle sıkıntılı bir başlangıç yapan Juventus, üst sıralara çıkmak ve kayıplarını telafi etmek için bu deplasmanda galibiyet arayacak. Ev sahibi Fiorentina ise milli maç arası öncesi ligdeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor ve taraftarına moral vermek istiyor. Maç öncesi analizler, Juventus'un formda oyuncularına rağmen zor bir mücadele yaşayabileceğini gösteriyor. Futbolseverler için "Fiorentina - Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta?" sorusunun yanıtı bu bilgilerle netleşiyor.

FIORENTINA - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN?

22 Kasım 2025'te oynanacak Fiorentina – Juventus maçı, sezonun kritik karşılaşmalarından biri olacak.

FIORENTINA - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele Stadio Franchi'de saat 20:00 (TSİ)'de başlayacak.

FIORENTINA - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

CF Fiorentina-Juventus Turin karşılaşması S Sport 2 kanalından canlı yayınlanacak. CF Fiorentina-Juventus Turin maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

Bugün oynanacak CF Fiorentina-Juventus Turin maçında Kenan Yıldız'ın ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

Fiorentina'nın muhtemel ilk 11'i: De Gea, Pongracic, Mari, Ranieri, Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Fortini, Gudmundsson, Kean

Juventus'un muhtemel ilk 11'i: Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Koopmeiners, McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso, Conceicao, Yildiz, Vlahovic

👉 FIORENTINA - JUVENTUS MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLA 👈