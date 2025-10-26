Fiorentina-Bologna maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'nın 9. haftasında dikkat çeken bir karşılaşma oynanacak: Fiorentina, sahasında Bologna'yı konuk edecek. Beklenmedik sonuçlarla ligde 19. sıraya gerileyen Fiorentina, taraftarı önünde oynayacağı bu kritik mücadelede hata yapmak istemiyor. Ev sahibi ekip, iç saha avantajını kullanarak puanını 6'ya çıkarmayı ve yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor. Deplasmanda mücadele edecek Bologna ise ligdeki formunu sürdürerek puanını 16'ya taşımak ve üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Peki, Fiorentina-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FIORENTINA-BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 9. haftasında oynanacak Fiorentina-Bologna maçı 26 Ekim Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.