CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Fiorentina-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fiorentina-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Fiorentina ile Bologna karşı karşıya gelecek. Beklenmedik puan kayıplarının ardından 19. sıraya kadar gerileyen Fiorentina, sezonun formda takımlarından Bologna'ya karşı hata yapmak istemiyor. İç saha avantajını kullanıp puanını 6'ya çıkartmayı hedefleyen ev sahibi ekip, kritik maçta çıkış arıyor. Bologna ise puanını 16'ya çıkartmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Fiorentina-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 12:16
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fiorentina-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fiorentina-Bologna maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'nın 9. haftasında dikkat çeken bir karşılaşma oynanacak: Fiorentina, sahasında Bologna'yı konuk edecek. Beklenmedik sonuçlarla ligde 19. sıraya gerileyen Fiorentina, taraftarı önünde oynayacağı bu kritik mücadelede hata yapmak istemiyor. Ev sahibi ekip, iç saha avantajını kullanarak puanını 6'ya çıkarmayı ve yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor. Deplasmanda mücadele edecek Bologna ise ligdeki formunu sürdürerek puanını 16'ya taşımak ve üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Peki, Fiorentina-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FIORENTINA-BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 9. haftasında oynanacak Fiorentina-Bologna maçı 26 Ekim Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

Tedesco'dan flaş Duran kararı! Derbide...
Kenan Yıldız için 100 milyon euro!
DİĞER
Fenerbahçe'ye ocak ayında gol makinesi! Sadettin Saran bizzat devreye girecek...
PKK Türkiye'den ve sınır hattından çekildi! Bildiriyi elebaşı Sabri Ok okudu: 25 terörist silahlarıyla beraber nereye gitti?
G.Saray'dan olaylı ayrılmıştı! Yeni adresi...
G.Saray'da İlkay gelişmesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Torino-Genoa maçı ne zaman? Torino-Genoa maçı ne zaman? 11:42
Malezya'da kazanan Marquez! Malezya'da kazanan Marquez! 11:35
Arsenal-Crystal Palace maçı detayları! Arsenal-Crystal Palace maçı detayları! 11:17
G.Saray'dan olaylı ayrılmıştı! Yeni adresi... G.Saray'dan olaylı ayrılmıştı! Yeni adresi... 11:19
Everton-Tottenham maçı detayları! Everton-Tottenham maçı detayları! 11:28
Beşiktaş'ta 2 isim görev başına! Beşiktaş'ta 2 isim görev başına! 11:30
Daha Eski
Amed SK-İstanbulspor maçı detayları! Amed SK-İstanbulspor maçı detayları! 10:01
Bodrum FK-Iğdır FK maçı detayları! Bodrum FK-Iğdır FK maçı detayları! 10:10
Okan Buruk 'dalya' için sahada! Okan Buruk 'dalya' için sahada! 10:20
Folcarelli'den lig rekoru! Folcarelli'den lig rekoru! 10:34
Wolverhampton-Burnley maçı ne zaman? Wolverhampton-Burnley maçı ne zaman? 10:47
F.Bahçe'ye Merih Demiral müjdesi! F.Bahçe'ye Merih Demiral müjdesi! 10:50