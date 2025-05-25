Udinese-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Udinese-Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Udinese ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Udinese-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UDINESE-FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Udinese-Fiorentina maçı 25 Mayıs Pazar günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

UDINESE-FIORENTINA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Udinese: Okoye, Kabasele, Bijol, Solet, Ehizibue, Atta, Karlström, Zarraga, Zemura, Lucca, Davis

Fiorentina: De Gea, Pongracic, Mari, Ranieri, Dodo, Adli, Mandragora, Fagioli, Gosens, KEan, Gudmundsson

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