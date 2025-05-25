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Haberler İtalya Serie A Udinese-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Udinese-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Udinese ile Fiorentina 38. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Udinese-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2025 Pazar 11:29
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Udinese-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Udinese-Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Udinese ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Udinese-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UDINESE-FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Udinese-Fiorentina maçı 25 Mayıs Pazar günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

UDINESE-FIORENTINA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Udinese: Okoye, Kabasele, Bijol, Solet, Ehizibue, Atta, Karlström, Zarraga, Zemura, Lucca, Davis

Fiorentina: De Gea, Pongracic, Mari, Ranieri, Dodo, Adli, Mandragora, Fagioli, Gosens, KEan, Gudmundsson

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