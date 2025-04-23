CANLI SKOR ANASAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Parma - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Parma - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Parma ile Juventus 33. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Parma-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2025 Çarşamba 10:39
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Parma - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Parma-Juventus maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Parma ile Juventus karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Parma-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PARMA-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Parma-Juventus maçı 23 Nisan Çarşamba günü saat 19.30'da oynanacak. Karşılaşma Exxen, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. 21 Nisan Pazartesi günü oynanması planlanan Parma - Juventus maçı, Papa Francis'in vefatı nedeniyle ertelenmişti.

PARMA-JUVENTUS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Parma: Suzuki, Leoni, Vogliacco, Valenti, Valeri, Del Prato, Sohm, Keita, Bernabe, Bonny, Man

Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Veiga, Kelly, McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso, Gonzalez, Kolo Muani, Vlahovic

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

"G.Saray'ın sahibi gibi mücadele ediyor"
G.Saray'ın yeni yıldızı Milan'dan! Xhaka derken...
DİĞER
Ferhunde Hanımlar'ın yıldızıydı! Oyuncu Leyla Okay kansere yenik düştü...
Tedavi için Türkiye'ye getirilen Gazzeli çocuklar ilk kez Takvim'de! 23 Nisan'a özel buruk röportaj: Bizim ne suçumuz vardı?
Chelsea'den F.Bahçe'ye bomba transfer!
Derbide oynayacak mı? Beşiktaş'ta Muçi seferberliği
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta 11 isimle yollar ayrılıyor! Beşiktaş'ta 11 isimle yollar ayrılıyor! 10:18
Alaves - Real Sociedad maçı ne zaman? Alaves - Real Sociedad maçı ne zaman? 10:02
Getafe - Real Madrid maçı ne zaman? Getafe - Real Madrid maçı ne zaman? 09:59
Celta Vigo - Villarreal maçı ne zaman? Celta Vigo - Villarreal maçı ne zaman? 09:55
Doncic'li Lakers seriyi 1-1 getirdi! Doncic'li Lakers seriyi 1-1 getirdi! 09:53
Derbide oynayacak mı? Beşiktaş'ta Muçi seferberliği Derbide oynayacak mı? Beşiktaş'ta Muçi seferberliği 09:43
Daha Eski
Athletic Bilbao - Las Palmas maçı ne zaman? Athletic Bilbao - Las Palmas maçı ne zaman? 09:42
Arsenal - Crystal Palace maçı ne zaman? Arsenal - Crystal Palace maçı ne zaman? 09:31
Chelsea'den F.Bahçe'ye bomba transfer! Chelsea'den F.Bahçe'ye bomba transfer! 09:18
G.Saray'ın yeni yıldızı Milan'dan! Xhaka derken... G.Saray'ın yeni yıldızı Milan'dan! Xhaka derken... 09:17
"G.Saray'ın sahibi gibi mücadele ediyor" "G.Saray'ın sahibi gibi mücadele ediyor" 08:44
Bugünkü maçlar 23 Nisan Çarşamba 2025 Bugünkü maçlar 23 Nisan Çarşamba 2025 08:23