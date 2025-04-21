Torino-Udinese maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Torino-Udinese maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Torino ile Udinese karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Torino-Udinese maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TORINO-UDINESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Torino-Udinese maçı 21 Nisan Pazartesi günü saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

TORINO-UDINESE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Torino: Milinkovic-Savic, Walukiewicz, Maripan, Masina, Biraghi, Cassadei, Ricci, Karamoh, Gineitis, Elmas, Adams

Udinese: Okoye, Kristensen, Bijol, Solet, Ehizibue, Lovric, Karlström, Ekkelenkamp, Kamara, Atta, Bravo

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