  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler İtalya Serie A Milan 1-2 Lazio (MAÇ SONUCU ÖZET)

Milan 1-2 Lazio (MAÇ SONUCU ÖZET)

Lazio, Serie A'nın 27. haftasında Milan'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Heyecan dolu mücadelede Lazio, son dakikada bulduğu golle sahadan galibiyetle ayrıldı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2025 Pazartesi 01:02
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Milan 1-2 Lazio (MAÇ SONUCU ÖZET)

Lazio, Serie A'nın 27. haftasında Milan'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Heyecan dolu mücadelede Lazio, son dakikada bulduğu golle sahadan galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın 28. dakikasında Mattia Zaccagni'nin attığı golle Lazio 1-0 öne geçti. Milan, 67. dakikada Strahinja Pavlovic'in kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı. Eksik kalan rakibine karşı baskısını artıran Milan, 84. dakikada Samuel Chukwueze'nin golüyle beraberliği yakaladı. Ancak Lazio, maçın uzatma dakikalarında Pedro'nun penaltıdan attığı golle skoru 2-1'e getirdi ve üç puanı hanesine yazdırdı.

Bu galibiyetle Lazio puanını 50'ye yükseltti. Milan ise 41 puanda kaldı.

Foti: Nesyri tıpkı Dzeko gibi...
F.Bahçe'de son dakika Mourinho kararı! Herkese sürpriz oldu
DİĞER
FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇI: Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Ukrayna konulu liderler zirvesi sona erdi! Bakan Hakan Fidan barışın altını çizip AB'ye güvenlik mesajı verdi: Türkiye'nin katkısı önemli
F.Bahçe'den net galibiyet!
Mert Müldür'den Okan Buruk'a olay gönderme!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lazio son dakika golüyle kazandı! Lazio son dakika golüyle kazandı! 01:02
Nottingham Forest-Ipswich Town maçı ne zaman? Nottingham Forest-Ipswich Town maçı ne zaman? 23:29
Mert Müldür'den Okan Buruk'a olay gönderme! Mert Müldür'den Okan Buruk'a olay gönderme! 23:26
Juventus-Hellas Verona maçı ne zaman? Juventus-Hellas Verona maçı ne zaman? 23:24
Eğribayat: Boşluk vermiyoruz Eğribayat: Boşluk vermiyoruz 23:21
Mert Müldür: Zirveye ortağız Mert Müldür: Zirveye ortağız 23:17
Daha Eski
Göztepe-Reeder Samsunspor maçı ne zaman? Göztepe-Reeder Samsunspor maçı ne zaman? 23:04
Belözoğlu: Kolay teslim olduk Belözoğlu: Kolay teslim olduk 23:02
Foti: Nesyri tıpkı Dzeko gibi... Foti: Nesyri tıpkı Dzeko gibi... 22:55
Karagümrük 3 puanı 3 golle aldı! Karagümrük 3 puanı 3 golle aldı! 22:54
Tadic: İstikrarlı bir oyun sergiledik Tadic: İstikrarlı bir oyun sergiledik 22:50
Süper Lig'de güncel puan durumu Süper Lig'de güncel puan durumu 22:49