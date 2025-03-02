Milan 1-2 Lazio (MAÇ SONUCU ÖZET)

Lazio, Serie A'nın 27. haftasında Milan'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Heyecan dolu mücadelede Lazio, son dakikada bulduğu golle sahadan galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın 28. dakikasında Mattia Zaccagni'nin attığı golle Lazio 1-0 öne geçti. Milan, 67. dakikada Strahinja Pavlovic'in kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı. Eksik kalan rakibine karşı baskısını artıran Milan, 84. dakikada Samuel Chukwueze'nin golüyle beraberliği yakaladı. Ancak Lazio, maçın uzatma dakikalarında Pedro'nun penaltıdan attığı golle skoru 2-1'e getirdi ve üç puanı hanesine yazdırdı.

Bu galibiyetle Lazio puanını 50'ye yükseltti. Milan ise 41 puanda kaldı.