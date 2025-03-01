Kenan Yıldız'a rekor teklif

Milli futbolcu Kenan Yıldız ile ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Yaz başında Chelsea'nin 60 milyon euro önerdiği fakat Juventus tarafından kabul edilmediği bu teklif revize edilerek rekor kıracak. Juventus, kulübe yaklaşık 80 milyon euroluk teklifler gelmesi halinde Kenan Yıldız ile vedalaşabilir. İtalyan basınında yer alan habere göre, Chelsea, 19 yaşındaki genç futbolcuyla ilgileniyor. Chelsea'nin Kenan Yıldız transferi için 80 milyon euro'yu gözden çıkardığı öne sürüldü.

JUVENTUS 100 MİLYON EURO İSTİYOR

Juventus'un ise Kenan Yıldız'ı bırakmaya niyeti olmadığı ve bu nedenle milli futbolcunun bonservisini 100 milyon euro olarak belirlediği kaydedildi. Bu transferin gerçekleşmesi halinde Kenan Yıldız; Zinedine Zidane'ı geride bırakıp kulüp tarihinin en pahalı ikinci transfer satışı olacak. Zinedine Zidane'ın 77.5 milyon euro ile ikinci, Paul Pogba'nın 105 milyon euro ile ilk sırada yer alıyor. Bu sezon 39 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 6 gol attı ve 4 asist yaptı. Milli yıldızın güncel piyasa değeri 45 milyon euro.