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Haberler İtalya Serie A Cagliari-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Cagliari-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Cagliari ile Juventus 26. haftada karşı karşıya gelecek. Kenan Yıldız'ın da ilk 11'de yer alacağı tahmin edilirken, nasıl mücadele edeceği heyecanla bekleniyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Cagliari-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2025 Pazar 16:10 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2025 Pazar 16:40
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Cagliari-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Cagliari-Juventus maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Cagliari ile Juventus karşı karşıya gelecek. Kenan Yıldız'ın da kritik maçta oynaması beklenirken, nasıl mücadele edeceği heyecanla bekleniyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Cagliari-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CAGLIARI-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Cagliari-Juventus maçı 23 Şubat Pazar günü saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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