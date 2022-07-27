Roma’ya gidiyor

İtalyan basınından çıkan habere göre; Paris Saint Germain'den ayrılmak isteyen Wijnaldum, Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Roma'ya yakın. PSG Teknik Direktörü Christophe Galtier'in de kadroda düşünmediği Hollandalı oyuncu, transferin gerçekleşmesini istiyor.
İtalyanbasınından çıkan habere göre; Paris Saint Germain'den ayrılmak isteyen Wijnaldum, Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Roma'ya yakın. PSG Teknik Direktörü Christophe Galtier'in de kadroda düşünmediği Hollandalı oyuncu, transferin gerçekleşmesini istiyor.