Shevchenko'dan Chelsea ve Manchester City'nin yıldızlarına kanca!

Milan efsanesi Andriy Shevchenko, Ukrayna Milli Takımı ile EURO 2020'de gösterdiği başarılı performansın ardından yıllar sonra İtalya'ya döndü.

Serie A'da üst üste gelen kötü sonuçların ardından Davide Ballardini'nin görevine son veren Genoa, Shevchenko'yu takımın başına getirdi.

Genoa, Serie A'da geride kalan 12 haftada yalnızca bir kez galip gelirken toplam 9 puan toplayabildi.

Andriy Shevchenko yönetiminde yeni bir soluk arayan Genoa'da gözler transfere çevrilirken yerel basından çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

Andriy Shevchenko, İngiliz devlerinin yıldızlarını getirebilir

Genoa merkezli Il Secolo XIX gazetesine göre Andriy Shevchenko göreve gelmeden önce kulüp yönetiminden transfer konusunda güvence aldı.

Birçok oyuncuyla yolların ayrılması beklenirken takıma yeni isimlerin katılması bekleniyor. Bu çerçevede Shevchenko'nun gözü Manchester City ve eski takımı Chelsea'de.

NTV Spor'un derlediği habere göre takımı 4-3-3 dizilişiyle oynatmayı düşünen Shevchenko, Chelsea'den Christian Pulisic'i istiyor. Sheva'nın diğer gözdesi ise milli takımdan da eski öğrencisi Manchester City'li Oleksander Zinchenko.

Samu Castillejo ve Vitaliy Mykolenko'nun da Genoa'nın diğer alternatifleri olduğu konuşuluyor.