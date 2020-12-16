Haberler İtalya Serie A Menajerinden kritik görüşme! Hakan Çalhanoğlu Milan'la sözleşme uzatmaya yakın

Menajerinden kritik görüşme! 'la sözleşme uzatmaya yakın

Yaklaşık 4 yıldır forması giyen milli futbolcu 'nun geleceği merak konusu olmuştu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız ismin menajeri, bugün İtalyan yöneticilerle kritik bir görüşme gerçekleştirecek. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 11:52
Menajerinden kritik görüşme! Hakan Çalhanoğlu Milan'la sözleşme uzatmaya yakın

İtalya Serie A ekiplerinden forması giyen sözleşmesinin son yılına girdi. Özellikle bu sezon İtalyan ekibinin vazgeçilmez isimlerinden olan milli futbolcuya 'den teklifler geliyor.

Milan'ın hem Serie A hem de Avrupa Ligi'ndeki başarısında büyük pay sahibi olan orta saha oyuncusu için kulüp sözleşme uzatma teklifi getirmiş ancak maaşta anlaşılamamıştı. İtalyan basınından Football Italia'da yer alan habere göre Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri, bugün kulüp yöneticileri ile bir kez daha kritik bir görüşme gerçekleştirecek. İki tarafın anlaşmaya yakın olduğu iddia ediliyor.

Önceki görüşmelerde, kulüpten yıllık 3.5 milyon euro kazanan milli futbolcu maaşının 6 milyon euro'ya yükselmesini talep etmiş ancak Milan'lı yöneticiler bu isteği kabul etmemişti.


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