Karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Ronaldo hakkında soruşturma açıldı!

İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, milli takım kampında corona virüsüne yakalanmıştı. Karantina süresini ve tedavi sürecini İtalya'da geçirmeye karar veren Portekizli yıldız, Torino'ya ambulans uçakla dönmüştü.

İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, karantina kurallarını ihlal ettiği ve sağlık yetkililerinden izin almadan İtalya'ya dönüş yaptığını söylediği Ronaldo hakkında soruşturma açıldığını duyurdu. Öte yandan Portekizli oyuncu bu suçlamaların ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Protokole uydum. Asla ihlal etmedim. Bu bir yalan. İtalya'ya ambulans uçakla döndüm. Kulübüm ve kurallara saygılıyız. Kimseyle hiçbir şekilde temasım olmadı" ifadelerini kullandı.

Spor Bakanı Spadafora ise Ronaldo'yu kibirli olmakla suçlayarak, "Bir oyuncunun yetenekli olması, ona kibirli olma ve kurumlara saygısız davranma hakkı vermiyor" diyerek yanıt verdi.



