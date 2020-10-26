Haberler İtalya Serie A Karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Ronaldo hakkında soruşturma açıldı!

Karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Ronaldo hakkında soruşturma açıldı!

Portekiz Milli Takımı ile kamptayken corona virüsü testi pozitif çıkan , geçtiğimiz günlerde ambulans uçakla Torino'ya dönmüştü. Yıldız futbolcuya, karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açıldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 12:35
Karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Ronaldo hakkında soruşturma açıldı!

Serie A takımlarından 'ta forma giyen yıldız futbolcu , milli takım kampında corona virüsüne yakalanmıştı. Karantina süresini ve tedavi sürecini İtalya'da geçirmeye karar veren Portekizli yıldız, Torino'ya ambulans uçakla dönmüştü.

İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, karantina kurallarını ihlal ettiği ve sağlık yetkililerinden izin almadan İtalya'ya dönüş yaptığını söylediği Ronaldo hakkında soruşturma açıldığını duyurdu. Öte yandan Portekizli oyuncu bu suçlamaların ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Protokole uydum. Asla ihlal etmedim. Bu bir yalan. İtalya'ya ambulans uçakla döndüm. Kulübüm ve kurallara saygılıyız. Kimseyle hiçbir şekilde temasım olmadı" ifadelerini kullandı.

Spor Bakanı Spadafora ise Ronaldo'yu kibirli olmakla suçlayarak, "Bir oyuncunun yetenekli olması, ona kibirli olma ve kurumlara saygısız davranma hakkı vermiyor" diyerek yanıt verdi.


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