Haberler İtalya Serie A Hakan Çalhanoğlu'dan müjdeli haber geldi! Rekor sürede...

'dan müjdeli haber geldi! Rekor sürede...

Antrenmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle korkutan 'dan sevindirici haber geldi. İtalya basınından gelen haberlere göre, Milan'da forma giyen milli futbolcumuz, rekor bir sürede iyileşti ve Roma karşısında sahada olabilecek. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 11:21
Hakan Çalhanoğlu'dan müjdeli haber geldi! Rekor sürede...

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen milli futbolcumuz 'dan sevindirici haber geldi.

Son zamanlardaki formuyla parmak ısırtan yıldız futbolcu, antrenmanda ayak bileğinden yaşadığı sakatlıkla korkutmuştu. 3 maçta forma giymesi beklenmeyen Hakan Çalhanoğlu şaşırtıcı bir şekilde iyileşme gösterdi.

REKOR SÜREDE İYİLEŞTİ!
Sky Sport'un haberine göre, Roma ile karşı karşıya gelecek Milan'da Hakan Çalhanoğlu sevinci yaşanıyor. Antrenmanda burkulan 26 yaşındaki futbolcunun rekor sürede iyileştiği ve Roma karşısında Ibrahimovic'in arkasında sahada yer alacağı belirtildi.

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