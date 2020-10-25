Juventus 1-1 Verona | MAÇ SONUCU

Merih Demiral'ın da formasını giydiği Serie A devi Juventus, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'dan eksik çıktığı ikinci lig maçından da galibiyet alamadı. Torino ekibi sahasında Verona ile berabere kaldı.

Zorlu deplasmanda Verona, 60. dakikada genç golcüsü Andrea Favilli ile öne geçti. Konuk ekip, üstünlüğünü 17 dakika koruyabildi ve Juventus 77'de Dejan Kulusevski ile beraberliği yakaladı.



Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve her iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Öte yandan Juventus'ta Merih Demiral, 90 dakika sahada kalırken, Torino ekibinin ilk yarının son dakikalarında attığı gol geçersiz sayıldı.



Bu sonucun ardından Juventus 9, Verona ise 8 puana yükseldi. Juventus, önümüzdeki hafta Serie A'da Spezia deplasmanında sahaya çıkacak.