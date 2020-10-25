Haberler İtalya Serie A Juventus 1-1 Verona | MAÇ SONUCU

1-1 Verona | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'da milli futbolcu 'ın da formasını giydiği , 'dan yoksun çıktığı ikinci lig maçında umduğunu bulamadı. Torino ekibi sahasında Verona ile 1-1 berabere kaldı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 01:57
Juventus 1-1 Verona | MAÇ SONUCU

'ın da formasını giydiği Serie A devi , 'dan eksik çıktığı ikinci lig maçından da galibiyet alamadı. Torino ekibi sahasında Verona ile berabere kaldı.

Zorlu deplasmanda Verona, 60. dakikada genç golcüsü Andrea Favilli ile öne geçti. Konuk ekip, üstünlüğünü 17 dakika koruyabildi ve Juventus 77'de Dejan Kulusevski ile beraberliği yakaladı.

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve her iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Öte yandan Juventus'ta Merih Demiral, 90 dakika sahada kalırken, Torino ekibinin ilk yarının son dakikalarında attığı gol geçersiz sayıldı.

Bu sonucun ardından Juventus 9, Verona ise 8 puana yükseldi. Juventus, önümüzdeki hafta Serie A'da Spezia deplasmanında sahaya çıkacak.

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