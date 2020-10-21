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İtalyanlar duyurdu! İşte 'un için istediği bonservis

Sakatlığı sonrası 'ta tekrar dikkatleri üzerine çeken için flaş bir iddia ortaya atıldı. basını, , ve gibi dev kulüplerin radarında olan Demiral'ın 50-60 milyon euro'dan aşağı satılmayacağını vurguladı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 00:09 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 00:11
İtalyanlar duyurdu! İşte Juventus'un Merih Demiral için istediği bonservis

G Grubu ilk hafta maçında 'i 2-0'la geçen 'ta, oyuna 19. dakikada giren temsilcimiz , karşılaşmada gösterdiği performansla gündeme oturmuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Juventus'un resmi sosyal medya hesaplarından 22 yaşındaki stoperle ilgili paylaşımlar yapılırken, siyah-beyazlı kulüp Demiral için "Duvar" ifadesini kullandı.

Çağlar Söyüncü ve 'i kadrosunda bulunduran ekiplerinden , yaz döneminde Merih Demiral için de nabız yoklamış ve Çizme ekibine 35 milyon euro'luk bir teklif iletmesine rağmen renklerine bağlayamamıştı.

LEICESTER'IN ISRARI SÜRÜYOR!

basınındaki haberlere göre; Leicester City, Merih Demiral'dan vazgeçmiş değil... Ada temsilcisinin genç stoper için devre arasında Juve'ye yeni bir teklif yapılacağı iddia edildi.

Tottenham, ve 'in de radarında olan Merih Demiral'ın 50-60 milyon euro'dan aşağı satılmayacağı belirtildi.

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