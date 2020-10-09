Milan'ın yıldızı İbrahimovic Covid-19'u yendi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'ın İsveçli golcüsü Zlatan İbrahimovic'in yeni tip corona virüsü (Covid-19) hastalığını atlattığı bildirildi.
Milan Kulübünün açıklamasında, İbrahimovic'e yapılan son iki Covid-19 testinin negatif çıktığı, Milano kenti sağlık yetkililerinin de oyuncunun karantinasına son verdiği belirtildi.
Official Statement: @Ibra_official ➡️ https://t.co/fT7MaFY1Lc— AC Milan (@acmilan) October 9, 2020
Comunicato Ufficiale: Zlatan Ibrahimović ➡️ https://t.co/2RtGuJk9wK
#SempreMilan pic.twitter.com/5U8NXmGpPn
IBRA'DAN PAYLAŞIM GELDİ
İbrahimovic ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sen iyileştin. Sağlık makamları karantinanın bittiğini bildirdi. Sen çıkabilirsin." ifadelerini kullandı.
Kırmızı-siyahlı kulüp, 24 Eylül'de 39 yaşındaki golcüsünün Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve oyuncunun kendisini karantinaya aldığını duyurmuştu.