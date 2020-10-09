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Milan'ın yıldızı İbrahimovic Covid-19'u yendi

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen Zlatan Ibrahimovic'in corona virüsünü (Covid-19) yendiği ve karantinanın sona erdiği açıklandı. İsveçli yıldız bu kararın ardından yaptığı paylaşımda, "Sen iyileştin. Sağlık makamları karantinanın bittiğini bildirdi. Çıkabilirsin." ifadelerini kullandı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 20:22
Milan'ın yıldızı İbrahimovic Covid-19'u yendi

(Serie A) takımlarından Milan'ın İsveçli golcüsü Zlatan İbrahimovic'in yeni tip corona virüsü (Covid-19) hastalığını atlattığı bildirildi.

Milan Kulübünün açıklamasında, İbrahimovic'e yapılan son iki Covid-19 testinin negatif çıktığı, Milano kenti sağlık yetkililerinin de oyuncunun karantinasına son verdiği belirtildi.

IBRA'DAN PAYLAŞIM GELDİ

İbrahimovic ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sen iyileştin. Sağlık makamları karantinanın bittiğini bildirdi. Sen çıkabilirsin." ifadelerini kullandı.

Kırmızı-siyahlı kulüp, 24 Eylül'de 39 yaşındaki golcüsünün Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve oyuncunun kendisini karantinaya aldığını duyurmuştu.

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