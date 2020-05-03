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03 Mayıs 2020, Pazar
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'dan flaş karar! Resmen duyurdular

Roma'dan flaş karar! Resmen duyurdular

Corona virüsü salgınının en çok etkilediği ülkelerin başında gelen 'da takımlar birer birer sahaya iniyor. Son olarak milli futbolcular ve 'in formasını giydiği gelecek hafta idmanlara başlayacağını duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Tüm dünyayı sarsan corona virüsü (Covid-19) salgını, 'da da binlerce insanın ölümüne neden oldu. Diğer Avrupa ülkelerine göre salgını daha ağır geçiren Çizme'de futbola bir süredir ara verilmişti.

Kulüpler yavaş yavaş idmanlara döneceğinin sinyallerini verdiler. Parma, Bologna ve Sassuolo'nun ardından da antrenmanlara başlıyor. Milli futbolcular ve 'in de formasını giydiği başkent temsilcisi resmi internet sitesinden yayılandığı duyuruda gelecek hafta itibarıyla antrenman tesislerini açacağını bildirildi.

Yapılan açıklamada, "Gelecek haftadan itibaren oyuncular sağlık testlerinden geçecek ve sosyal mesafe kuralına uyarak kişisel antrenman seanslarına başlayacaklar" denildi.

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  1. 03.05.2020
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