Roma'dan flaş karar! Resmen duyurdular
Corona virüsü salgınının en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İtalya'da takımlar birer birer sahaya iniyor. Son olarak milli futbolcular Mert Çetin ve Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma gelecek hafta idmanlara başlayacağını duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Tüm dünyayı sarsan corona virüsü (Covid-19) salgını, İtalya'da da binlerce insanın ölümüne neden oldu. Diğer Avrupa ülkelerine göre salgını daha ağır geçiren Çizme'de futbola bir süredir ara verilmişti.
Kulüpler yavaş yavaş idmanlara döneceğinin sinyallerini verdiler. Parma, Bologna ve Sassuolo'nun ardından Roma da antrenmanlara başlıyor. Milli futbolcular Mert Çetin ve Cengiz Ünder'in de formasını giydiği başkent temsilcisi resmi internet sitesinden yayılandığı duyuruda gelecek hafta itibarıyla antrenman tesislerini açacağını bildirildi.
Yapılan açıklamada, "Gelecek haftadan itibaren oyuncular sağlık testlerinden geçecek ve sosyal mesafe kuralına uyarak kişisel antrenman seanslarına başlayacaklar" denildi.
- 03.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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