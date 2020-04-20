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20 Nisan 2020, Pazartesi
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Haberler İtalya Serie A Icardi'ye dev talip! O ismin yerine...

Icardi'ye kancası!

Icardi'ye Juventus kancası!

Inter'in bu sezon Saint-Germain'e kiralık olarak gönderdiği hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. 'un takımdan ayrılması beklenen Higuain'in yerini bir başka Arjantinli golcü Icardi ile doldurmayı düşündüğü bildirildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Serie A ekiplerinden Inter'in 'ye satın alma opsiyonlu kiralık olarak gönderdiği 'de flaş bir gelişme yaşandı. İtalya basınından La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Inter 32 yaşındaki golcü oyuncusu Gonzalo Higuain'le yollarını ayırmayı planlıyor. Arjantinli yıldızın yerine dikkat çekici bir ismi kadrosuna katmak isteyen Inter, PSG'de kiralık olarak forma giyen Icardi'ye yöneldi.

'nin arkasında ikinci forvet olarak görülen Icardi'nin de ekibinden ayrılabileceği bildirildi. Öte yandan PSG'nin Icardi için 70 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor ancak başkent temsilcisinin bu opsiyonu kullanıp kullanmayacağı henüz belli değil.

27 yaşındaki golcü oyuncu, PSG formasıyla bu sezon çıktığı 31 maçta 20 gole imzasını attı.

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  1. 20.04.2020
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