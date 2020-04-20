Icardi'ye Juventus kancası!
Inter'in bu sezon Paris Saint-Germain'e kiralık olarak gönderdiği Mauro Icardi hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Juventus'un takımdan ayrılması beklenen Higuain'in yerini bir başka Arjantinli golcü Icardi ile doldurmayı düşündüğü bildirildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İtalya Serie A ekiplerinden Inter'in PSG'ye satın alma opsiyonlu kiralık olarak gönderdiği Mauro Icardi'de flaş bir gelişme yaşandı. İtalya basınından La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Inter 32 yaşındaki golcü oyuncusu Gonzalo Higuain'le yollarını ayırmayı planlıyor. Arjantinli yıldızın yerine dikkat çekici bir ismi kadrosuna katmak isteyen Inter, PSG'de kiralık olarak forma giyen Icardi'ye yöneldi.
Edinson Cavani'nin arkasında ikinci forvet olarak görülen Icardi'nin de Paris ekibinden ayrılabileceği bildirildi. Öte yandan PSG'nin Icardi için 70 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor ancak başkent temsilcisinin bu opsiyonu kullanıp kullanmayacağı henüz belli değil.
27 yaşındaki golcü oyuncu, PSG formasıyla bu sezon çıktığı 31 maçta 20 gole imzasını attı.
- 20.04.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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