Hugo Rodellega en iyilerini açıkladı! Süper Lig'den 1 isim...

Bir dönem Trabzonspor forması da giyen ve ardından Denizlispor'a transfer olan 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu Hugo Rodellega, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. Golcü oyuncu yaptığı açıklamada Kolombiya milli takımının en iyi 11'ini de belirlerken Süper Lig'den de bir isme yer verdi. İşte detaylar...