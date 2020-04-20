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Hugo Rodellega en iyilerini açıkladı! Süper Lig'den 1 isim...
Bir dönem Trabzonspor forması da giyen ve ardından Denizlispor'a transfer olan 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu Hugo Rodellega, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. Golcü oyuncu yaptığı açıklamada Kolombiya milli takımının en iyi 11'ini de belirlerken Süper Lig'den de bir isme yer verdi. İşte detaylar...
20 Nisan 2020 Pazartesi 10:00
Güncelleme: 20.04.2020 10:00
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Denizlispor forması giyen Süper Lig'in önemli golcülerinden Hugo Rodellaga, Kolombiya basınına konuştu.
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Röportajında birçok konuya değinen Rodellega, 2008/2009 sezonunda Wigan'a transfer olma hikayesini anlatan golcü oyuncu, Kolombiya milli takım tarihindeki en iyi ilk 11'i de belirledi. İşte detaylar...
"WIGAN HİKAYESİ" "Necaxa forması giyerken Avrupa'dan iki teklif almıştım. PSV ve Wigan. Benzer tekliflerdi. Bana aynı parayı teklif ettiler. Menajerim be babamla görüştüm. İngiltere'ye gitmeye karar verdim."
"Çünkü Premier Lig dünyanın en çok izlenen ligiydi. Necaxa'da bazı problemler de yaşıyordum ve sonrasında Avrupa'ya gitmeye karar verdim. Wigan'ın teklifini değerlendirdim." şeklinde konuştu.
Öte yandan liglerin ertelenmesiyle #EvdeKal çağrısı yapan ve bireysel çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Rodallega, Kolombiya basınına milli takım tarihindeki en iyi ilk 11'i belirledi.