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18 Nisan 2020, Cumartesi
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'a de müjdesi!

Merih Demiral'a de Ligt müjdesi!

İspanyol devi , geçtiğimiz sezon 50 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı ’nun iyi performans gösterememesi sonrasında savunmaya yapmak için kolları sıvadı. Eflatun-beyazlılar, 'un Hollandalı futbolcusu de 'i adaylar arasına aldı.

İspanyol devi , savunmasını güçlendirmek adına yapmaya hazırlanıyor. Madrid ekibinde 'un sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Bununla birlikte Porto'dan yüksek bir bonservis bedeliyle kadroya dahil edilen da istenilen performansı ortaya koyamadı.

MERİH'E DE LIGT MÜJDESİ!
'nın önde gelen gazetelerinden Mundo Deportivo'da yer alan habere göre mor-beyazlı ekipte transfer çalışmaları iki isim üzerinde yoğunlaşmış durumda. Leipzig formasıyla 'da başarılı bir performans ortaya koyan Upamecano ve 'un Ajax'tan kadrosuna kattığı Matthijs de transferde adı geçen ilk isimler.

Upamecano'nun Leipzig ile 1 yıllık sözleşmesi kalması bu oyuncuyu bir adım öne çıkarsa da futbolcuyu transfer etmek isteyen tek takım Real Madrid değil.

Mor-beyazlılarla adı anılan diğer bir isim ise geçtiğimiz sezon başında rekor bedelle Ajax'tan Juventus'a transfer olan de Ligt. 20 yaşındaki genç stoper, Juventus'a yeni transfer olmasına rağmen Madrid'den gelecek bir teklifle İspanya'nın yolunu tutabilir.

Hollandalı futbolcu de Ligt, Juventus'ta milli yıldızımız 'la forma rekabeti içinde bulunuyor.



Kaynak: DHA
  1. 18.04.2020
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