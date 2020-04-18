Milan'dan Hakan Çalhanoğlu'na şok çağrı! 20 Nisan'a kadar... - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
18 Nisan 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İtalya Serie A Milan'dan Hakan'a şok çağrı!

Milan'dan 'na şok çağrı! 20 Nisan'a kadar...

Milan'dan Hakan Çalhanoğlu'na şok çağrı! 20 Nisan'a kadar...

Corona virüsünün en çok etkilediği ülkelerin başında gelen 'da spor organizasyonlarını yeniden başlatmak için çalışmalar sürüyor. Milli yıldız 'nun da formasını giydiği Milan Kulübü, 12 yabancı oyuncusuna 20 Nisan'a kadar İtalya'ya dönme çağrısı yaptı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Serie A ekiplerinden Milan, milli futbolcu da dahil takımda forma giyen 12 yabancı futbolcusuna İtalya'ya dönüş çağrısında bulundu.

Sky Sport Italia'da yer alan habere göre Milano temsilcisi, Zlatan Ibrahimovic, Asmir Begovic, Rafael Leao, Samu Castillejo, Rade Krunic, Ante Rebic, Franck Kessie, Hakan Çalhanoğlu, Ismael Bennacer, Simon Kjaer, Lucas Paqueta ve Theo Hernandez'in İtalya'ya en geç 20 Nisan'da dönmelerini istedi.

Mayıs ayının başında antrenmanlara başlanması planlanan ülkede, yabancı oyuncuların geçireceği 14 günlük karantina süreci de göz önüne alınarak böyle bir tarih belirlendiği ifade edildi.

LİGİ MAYIS SONU BAŞLATMAYI DÜŞÜNÜYORLAR

Daha önce de İtalya Spor Bakanı yaptığı açıklama ile idmanların 4 Mayıs'ta seyirciye kapalı bir şekilde başlayabileceğini düşündüklerini söylemişti. Federasyon başkanı ise mayısın sonu ile haziranın başı gibi liglerin yeniden oynanmasını planladıklarını dile getirmişti.


haberin devamı

  1. 18.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Milan'dan Hakan Çalhanoğlu'na şok çağrı! 20 Nisan'a kadar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA