Milan'dan Hakan Çalhanoğlu'na şok çağrı! 20 Nisan'a kadar...
Corona virüsünün en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İtalya'da spor organizasyonlarını yeniden başlatmak için çalışmalar sürüyor. Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Milan Kulübü, 12 yabancı oyuncusuna 20 Nisan'a kadar İtalya'ya dönme çağrısı yaptı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İtalya Serie A ekiplerinden Milan, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da dahil takımda forma giyen 12 yabancı futbolcusuna İtalya'ya dönüş çağrısında bulundu.
Sky Sport Italia'da yer alan habere göre Milano temsilcisi, Zlatan Ibrahimovic, Asmir Begovic, Rafael Leao, Samu Castillejo, Rade Krunic, Ante Rebic, Franck Kessie, Hakan Çalhanoğlu, Ismael Bennacer, Simon Kjaer, Lucas Paqueta ve Theo Hernandez'in İtalya'ya en geç 20 Nisan'da dönmelerini istedi.
Mayıs ayının başında antrenmanlara başlanması planlanan ülkede, yabancı oyuncuların geçireceği 14 günlük karantina süreci de göz önüne alınarak böyle bir tarih belirlendiği ifade edildi.
LİGİ MAYIS SONU BAŞLATMAYI DÜŞÜNÜYORLAR
Daha önce de İtalya Spor Bakanı yaptığı açıklama ile idmanların 4 Mayıs'ta seyirciye kapalı bir şekilde başlayabileceğini düşündüklerini söylemişti. Federasyon başkanı ise mayısın sonu ile haziranın başı gibi liglerin yeniden oynanmasını planladıklarını dile getirmişti.
- 18.04.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Milan'dan Hakan Çalhanoğlu'na şok çağrı! 20 Nisan'a kadar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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