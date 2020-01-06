Dokunulmaz Merih!

Özellikle Arsenal'in 50 milyon euro'yu gözden çıkardığı Merih için dün Tuttusport, "Demiral'a dokunulamaz" başlığını attı. Yıldız futbolcuyu ilk sayfasında manşete taşıyan İtalyanlar, "Gelen tekliflere rağmen Merih takımda kalacak. Daha çok süre de bulacak" ifadelerini kullandı. Merih, 5 kez sahaya çıkarken, performansıyla tam puan almıştı.