İtalya’da Türk takası
Roma, Milan'da top koşturan Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosunu katmak için harekete geçti.
Roma, Milan'da top koşturan Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosunu katmak için harekete geçti. Başkent ekibinin 25 yaşındaki 10 numara için Cengiz Ünder, Amadou Diawara ve D. Perotti üçlüsünden birini teklif edeceği kaydedildi. Çalhanoğlu bu sezon ligde 14 maçta 1 gol, 2 asist yaptı.
- 14.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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