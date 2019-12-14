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14 Aralık 2019, Cumartesi
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’da Türk takası

İtalya’da Türk takası

Roma, Milan'da top koşturan 'nu kadrosunu katmak için harekete geçti.

Roma, Milan'da top koşturan 'nu kadrosunu katmak için harekete geçti. Başkent ekibinin 25 yaşındaki 10 numara için , Amadou Diawara ve D. Perotti üçlüsünden birini teklif edeceği kaydedildi. Çalhanoğlu bu sezon ligde 14 maçta 1 gol, 2 asist yaptı.

  1. 14.12.2019
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