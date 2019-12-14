İtalya’da Türk takası

Roma, Milan'da top koşturan Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosunu katmak için harekete geçti. Başkent ekibinin 25 yaşındaki 10 numara için Cengiz Ünder, Amadou Diawara ve D. Perotti üçlüsünden birini teklif edeceği kaydedildi. Çalhanoğlu bu sezon ligde 14 maçta 1 gol, 2 asist yaptı.