Genoa'da Thiago Motta dönemi
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Genoa'da Aurelio Andreazzoli'den boşalan teknik direktörlük görevine Brezilya asıllı İtalyan Thiago Motta getirildi.
İtalya Serie A ekiplerinden Genoa, teknik direktörlük için 37 yaşındaki Motta ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
Futbolculuk döneminde Barcelona, Inter ve Paris Saint-Germain (PSG) gibi önemli takımlarda oynayan Motta, 2008-2009 sezonunda Genoa'da top koşturmuştu.
A takım düzeyinde ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayacak Motta, geçen sezon futbolu bıraktıktan sonra PSG'nin 19 yaş altı ekibini çalıştırmıştı.
Serie A'da 8 haftada 5 puan toplayan Genoa, 19. sırada bulunuyor.
- 22.10.2019
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İşte Sosa
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mustafaerdem Sosa, şunu bilki sen tam bir maestrosun,Trabzonspor'un sizin gibi lider oyunculara ihtiyacı var iyi ki varsın.
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Abdullah Avcı Güven'iyor
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karakartal Orta sahayı Atiba,Elneny,Ljajic ile oluştur.Forvette Güveni diaby ile desteklersen o zaman verim alırsın
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Toplam 2
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savaş Şimdi GÜVEN zamanı
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