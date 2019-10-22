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22 Ekim 2019, Salı
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Genoa'da Thiago Motta dönemi

İtalya Birinci Futbol Ligi () ekibi 'da Aurelio Andreazzoli'den boşalan teknik direktörlük görevine Brezilya asıllı İtalyan getirildi.

İtalya ekiplerinden , teknik direktörlük için 37 yaşındaki Motta ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Futbolculuk döneminde Barcelona, Inter ve Paris Saint-Germain (PSG) gibi önemli takımlarda oynayan Motta, 2008-2009 sezonunda Genoa'da top koşturmuştu.

A takım düzeyinde ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayacak Motta, geçen sezon futbolu bıraktıktan sonra PSG'nin 19 yaş altı ekibini çalıştırmıştı.

Serie A'da 8 haftada 5 puan toplayan Genoa, 19. sırada bulunuyor.

  1. 22.10.2019
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