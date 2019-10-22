Atletico Madrid Leverkusen'i tek golle geçti!
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. karşılaşmasında İspanyol temsilcisi Atletico Madrid, sahasında Alman temsilcisi Bayer Leverkusen'i Morata'nın golüyle 1-0 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı bugün 19.55 seansıyla başladı. D Grubu'nda Atletico Madrid, sahasında Bayer Leverkusen'i ağırladı.
Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı ataklarla sürse de golsüz eşitlikle sona erdi.
Ev sahibi ekipte 70. dakikada Koke'nin yerine oyuna dahil olan Morata, 78. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
Maçta başka gol sesi çıkmadı ve İspanyol ekibi 3 puanı hanesine yazdırdı.
Bu sonuçla Atletico Madrid puanını 7'ye yükseltirken, Bayer Leverkusen Şampiyonla Ligi'nde henüz puanla tanışamadı.
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İşte Sosa
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mustafaerdem Sosa, şunu bilki sen tam bir maestrosun,Trabzonspor'un sizin gibi lider oyunculara ihtiyacı var iyi ki varsın.
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Abdullah Avcı Güven'iyor
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karakartal Orta sahayı Atiba,Elneny,Ljajic ile oluştur.Forvette Güveni diaby ile desteklersen o zaman verim alırsın
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Toplam 2
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savaş Şimdi GÜVEN zamanı
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