Atletico Madrid Leverkusen'i tek golle geçti! - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
22 Ekim 2019, Salı
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Leverkusen'i tek golle geçti!

Atletico Madrid Leverkusen'i tek golle geçti!

UEFA 3. karşılaşmasında İspanyol temsilcisi , sahasında Alman temsilcisi 'i Morata'nın golüyle 1-0 mağlup etti.

UEFA 'nde 3. hafta heyecanı bugün 19.55 seansıyla başladı. 'nda , sahasında 'i ağırladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı ataklarla sürse de golsüz eşitlikle sona erdi.

Ev sahibi ekipte 70. dakikada Koke'nin yerine oyuna dahil olan Morata, 78. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve İspanyol ekibi 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla Atletico Madrid puanını 7'ye yükseltirken, Bayer Leverkusen Şampiyonla Ligi'nde henüz puanla tanışamadı.

  1. 22.10.2019
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