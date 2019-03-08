AS Roma'nın yeni hocası Claudio Ranieri!
08 Mart 2019, Cuma
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'nın yeni hocası !

AS Roma'nın yeni hocası Claudio Ranieri!

Temsilcimiz 'in de forma giydiği 'da teknik direktörlük görevine getirildi.

İtalyan ekibi Roma, Eusebio Di Francesco ile yolların ayrılmasının ardından takımı İtalyan teknik adam 'ye emanet etti. Ranieri ile 30 Haziran 2019 tarihine kadar sözleşme imzalandı.

Milli futbolcu 'in de formasını giydiği Roma, Teknik Direktör Eusebio Di Francesco ile yolların ayırmasının ardından takımın yeni çalıştırıcısını buldu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İtalyan teknik adam Claudio Ranieri ile anlaştıkları duyuruldu. İtalyan ekibi, Ranieri ile 30 Haziran 2019 tarihine kadar sözleşme imzaladıklarını belirtti. 67 yaşındaki çalıştırıcı, 2009 ile 2011 yılları arasında da Roma'da görev almıştı.

Claudio Ranieri kariyerinde; Vigor Lamezia, Puteolana, Cagliari, Napoli, Fiorentina, Valencia, Atlético Madrid, Chelsea, Parma, Juventus, Inter, Monaco, Leicester City, FC Nantes, Fulham ve Yunanistan Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.

Öte yandan Ranieri, Roma'nın evinde oynayacağı Empoli maçında takımın başında olacak.

  1. 08.03.2019
  2. Güncelleme: 08.03.2019 19:27
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