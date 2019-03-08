Roma Kulübü Monchi'yi görevden aldı
İtalyan kulübü, Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya elenmenin ardından teknik direktör Eusebio Di Francesco'dan sonra sportif direktör Ramon Rodriguez Verdejo Monchi'yi de görevden aldı.
İtalya'nın Roma Kulübü, sportif direktör Ramon Rodriguez Verdejo Monchi'nin görevine son verdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Portekiz'in Porto takımına elenen Roma'da dün teknik direktör Eusebio Di Francesco'nun görevine son verildikten sonra bugün de sportif direktör Monchi ile yollar ayrıldı.
Roma Kulübü, 24 Nisan 2017'de sportif direktör olarak göreve getirdiği ve bir yılı opsiyonlu 2022'ye kadar geçerli sözleşme imzaladığı Monchi'nin görevden alındığını resmi olarak açıkladı. İspanyol sportif direktör Monchi, 2000-2017 yıllarında Sevilla'da görev yaptığı dönemde kulübün elde ettiği başarılarda önemli pay sahibi olmuştu.
Öte yandan İtalyan basını, Roma'da yeni teknik direktörün Claudio Ranieri olacağını iddia ederek, İtalyan teknik adamın bu sabah Roma'ya geldiğini yazdı.
67 yaşındaki Ranieri, son olarak İngiltere'nin Fulham takımını çalıştırmış ve 28 Şubat'ta görevden alınmıştı.
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