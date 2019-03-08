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Roma'da Cengiz Ünder'in yeni hocası Gheorge Hagi oluyor!
Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda eden Roma'da teknik direktör Di Francesco'nun görevine son verilmişti. Milli futbolcu Cengiz Ünder'in de formasını giydiği İtalyan ekibinin yeni hocasının Gheorge Hagi olacağı iddia edildi.
8 Mart 2019 Cuma 15:28
Güncelleme: 08.03.2019 15:31
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya 3-1 yenilerek turnuvaya veda eden Roma'da fatura teknik direktör Di Francesco'ya kesildi. Görevden alınan teknik adamın yerine flaş bir isim gündeme geldi.
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GSP Romania'nın haberine göre Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Roma'da teknik direktörlük görevi için Galatasaray'ın efsanesi olan Hagi'nin isminin geçtiğini iddia etti.
Haberde Hagi'nin İtalya'ya davet edildiği ve burada bir kulüp yetkilisi ile yarım saatlik bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.
Ayrıca Hagi'nin Roma yöneticileri ve genç takım koordinatörü Bruno Conti ile yakın ilişkileri olduğu ifade edildi.
VIITORUL İLE ANTRENMANLARA ÇIKMIYOR Son günlerde Hagi'nin teknik direktörlük yaptığı ve 2017 yılında şampiyonluk yaşadığı takımı Viitorul ile antrenmanlara çıkmadığı öğrenildi.