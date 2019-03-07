Cüneyt Çakır'ın maçında gerginlik!

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Porto, sahasında Cengiz Ünder'in takımı Roma'yı konuk etti. Zorlu karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetti. Maç içerisinde en gergin anlardan biri Portolu Pepe ile Romalı Dzeko arasında yaşandı. İşte o anlar...

7 Mart 2019 Perşembe 09:20 Güncelleme: 07.03.2019 10:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





