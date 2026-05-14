Valencia - Rayo Vallecano maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 36. haftasında heyecan devam ediyor. Avrupa kupaları mücadelesi ve lig sıralaması açısından kritik öneme sahip olan Valencia - Rayo Vallecano maçı için geri sayım başladı. Ev sahibi Valencia, Estadio de Mestalla'da taraftar desteğini arkasına alarak galibiyet serisi yakalamayı hedeflerken, Rayo Vallecano ise formda grafiğini sürdürmek istiyor. İşte 14 Mayıs 2026 Perşembe (bu akşam) oynanacak olan mücadelenin tüm detayları...

VALENCIA - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN?

Valencia - Rayo Vallecano maçı 14 Mayıs 2026 Perşembe günü oynanacak.

VALENCIA - RAYO VALLECANO MAÇI SAAT KAÇTA?

Valencia - Rayo Vallecano maçı saat 20:00'de (TSİ) başlayacak.

VALENCIA - RAYO VALLECANO MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

MESTALLA'DA ÇIKIŞ PEŞİNDE

İnişli çıkışlı bir grafik çizen Valencia, ligde çıktığı 35 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 15 mağlubiyet alarak 42 puan topladı. Sezon boyunca kalesinde 50 gol gören ekip, rakip fileleri ise 38 kez havalandırdı. Şu an 12. sırada bulunan "Yarasalar", Athletic Club galibiyetinin moraliyle sahaya çıkacak.

FORMDA BİR RAKİP

Konuk ekip Rayo Vallecano, Valencia'nın sadece bir puan önünde yer alıyor ve bu maça oldukça formda bir şekilde geliyor. İki takım arasındaki puan farkının az olması, mücadelenin temposunu artıracak ana unsurlardan biri olarak görülüyor.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Valencia'nın muhtemel ilk 11'i: Dimitrievski, Saravia, Cumart, Tarrega, Gaya, Rioja, Pepelu, Rodriguez, Lopez, Guerra, Duro

Rayo Vallecano muhtemel ilk 11'i: Batalla, Ratiu, Lejeune, Ciss, Chavarria, Lopez, Valentin, Diaz, Espino, Aleman, de Frutos