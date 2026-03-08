Sevilla-Rayo Vallecano maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da heyecan yaratan 27. hafta mücadelesinde Sevilla, evinde Rayo Vallecano'yu ağırlayacak. Ligde 13. sırada yer alan ve son haftalarda istediği performansı gösteremeyen Sevilla, 30 puanla düşme hattından uzaklaşmaya çalışıyor. Taraftarının desteğiyle sahaya çıkacak olan Endülüs ekibi, kötü gidişata son vererek moral bulma peşinde. Konuk ekip Rayo Vallecano ise 33 puana yükselerek üst sıralara tırmanma hesapları yapıyor. Deplasmanda galibiyetle dönmek isteyen Madrid temsilcisi, rakibinin zor günler geçirmesini fırsata çevirmek istiyor. Peki, Sevilla-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SEVILLA-RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 27. haftasında oynanacak Sevilla-Rayo Vallecano maçı 8 Mart 2026 Pazar günü saat 20.30'da başlayacak.

SEVILLA-RAYO VALLECANO MAÇI HANGİ KANALDA?

Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanacak Sevilla-Rayo Vallecano maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.