Sevilla-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sevilla-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 27. haftasında Sevilla ile Rayo Vallecano karşı karşıya gelecek. Evinde oynayacağı maçı kazanarak kötü gidişe son vermek isteyen Sevilla, 30 puanla 13. sırada yer alıyor. Zorlu deplasmanda kazanarak 33 puana yükselmenin hesaplarını yapan ve üst sıralara çıkmayı amaçlayan Rayo Vallecano ise hata yapmak istemiyor. Peki, Sevilla-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 08:19
Sevilla-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sevilla-Rayo Vallecano maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da heyecan yaratan 27. hafta mücadelesinde Sevilla, evinde Rayo Vallecano'yu ağırlayacak. Ligde 13. sırada yer alan ve son haftalarda istediği performansı gösteremeyen Sevilla, 30 puanla düşme hattından uzaklaşmaya çalışıyor. Taraftarının desteğiyle sahaya çıkacak olan Endülüs ekibi, kötü gidişata son vererek moral bulma peşinde. Konuk ekip Rayo Vallecano ise 33 puana yükselerek üst sıralara tırmanma hesapları yapıyor. Deplasmanda galibiyetle dönmek isteyen Madrid temsilcisi, rakibinin zor günler geçirmesini fırsata çevirmek istiyor. Peki, Sevilla-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SEVILLA-RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 27. haftasında oynanacak Sevilla-Rayo Vallecano maçı 8 Mart 2026 Pazar günü saat 20.30'da başlayacak.

SEVILLA-RAYO VALLECANO MAÇI HANGİ KANALDA?

Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanacak Sevilla-Rayo Vallecano maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Dev derbinin ardından sert eleştiri!
Çakar'dan derbi sonrası flaş Osimhen sözleri!
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
İBB'deki yüzyılın yolsuzluk davası yarın başlıyor 402 sanık hakim karşısına çıkacak
Beşiktaş'tan TFF'ye açık çağrı!
Torreira'dan transfer çağrısı!
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
