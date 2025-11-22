CANLI SKOR ANA SAYFA
Villarreal - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta? CANLI İZLE

Villarreal - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta? CANLI İZLE

Villarreal, La Liga'nın 13. haftasında Mallorca ile kozlarını paylaşacak. El Madrigal Stadyumu'nda oynanacak mücadelede ev sahibi ekip, milli ara öncesi elde ettiği 3 maçlık galibiyet serisini 4'e çıkarmanın peşinde. 26 puanla ligde 3. sıraya yerleşen Marcelino'nun öğrencileri, ilk 3'teki yerini koruma mücadelesi verecek. Mallorca ise yeni sezondaki kötü gidişine son vermek istiyor. Milli araya galibiyetle giren konuk ekip, Villarreal karşısında sürpriz arayacak. Peki Villarreal - Mallorca maçı hangi kanalda, saat kaçta? Tüm yayın bilgileri haberimizde...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 08:47
Villarreal - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta? CANLI İZLE

Villarreal - Mallorca maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'nın 13. haftası, milli aranın sona ermesiyle başladı. 25-26 sezonunda gösterdiği başarılı performansla 26 puan kazanan ve 3. sıraya oturan Villarreal, evinde Mallorca'yı konuk edecek. Taraftarının önünde alacağı 3 puanla galibiyet serisini 4'e çıkarmayı hedefleyen ev sahibine karşı Mallorca ise sürpriz peşinde koşacak. Bu sezonda aldığı 3 galibiyetle 12 puan elde eden konuk takım, zirvenin ortağını deplasmanda devirerek mpral depolamak istiyor. İşte Villarreal - Mallorca maçı detayları...

Villarreal - Mallorca MAÇI NE ZAMAN , SAAT KAÇTA?

Villarreal - Mallorca maçı 22 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma, saat 23.00'te başlayacak.

Villarreal - Mallorca MAÇI HANGİ KANALDA?

Villarreal - Mallorca maçı S Sport Plus ve TiviBu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

