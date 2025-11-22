Villarreal - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta? CANLI İZLE

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İspanya La Liga'nın 13. haftası, milli aranın sona ermesiyle başladı. 25-26 sezonunda gösterdiği başarılı performansla 26 puan kazanan ve 3. sıraya oturan Villarreal, evinde Mallorca'yı konuk edecek. Taraftarının önünde alacağı 3 puanla galibiyet serisini 4'e çıkarmayı hedefleyen ev sahibine karşı Mallorca ise sürpriz peşinde koşacak. Bu sezonda aldığı 3 galibiyetle 12 puan elde eden konuk takım, zirvenin ortağını deplasmanda devirerek mpral depolamak istiyor. İşte Villarreal - Mallorca maçı detayları...

Villarreal - Mallorca MAÇI NE ZAMAN , SAAT KAÇTA?

Villarreal - Mallorca maçı 22 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma, saat 23.00'te başlayacak.

Villarreal - Mallorca MAÇI HANGİ KANALDA?

Villarreal - Mallorca maçı S Sport Plus ve TiviBu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.