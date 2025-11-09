Lewandowski ve Yamal sahneye çıktı Barcelona deplasmanda kazandı: İşte maçın özeti

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Barcelona, İspanya La Liga 12. hafta maçında Celta Vigo'yu deplasmanda 4-2 mağlup etti.

LEWANDOWSKI'DEN HAT TRICK

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 10. dakikada (P), 37. dakikada ve 73. dakikada Robert Lewandowski ile 45+4. dakikada Lamine Yamal kaydetti.

Celta Vigo'nun golleri ise 11. dakikada Sergio Carreira ve 43. dakikada Borja Iglesias'tan geldi.

Barcelona'da Frenkie de Jong, 90+5. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu karşılaşmayla birlikte Barcelona, puanını 28'e yükseltti ve Real Madrid'in puan kaybettiği haftada hata yapmayarak zirve ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Celta Vigo ise 13 puanda kaldı.