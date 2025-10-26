Osasuna - Celta Vigo maçı CANLI izle! LaLiga Osasuna - Celta Vigo maçı hangi kanalda, nasıl izlenir?

Pazar günü oynanacak kritik La Liga mücadelesinde Osasuna, sahasında Celta Vigo'yu konuk edecek. Celta Vigo, sezonun ilk galibiyetini almak için mücadele ederken, Osasuna evinde puanını artırmak istiyor. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı ve canlı izleme seçenekleri futbolseverler tarafından araştırılıyor. La Liga'nın heyecan dolu karşılaşmalarından biri Pazar günü Osasuna ile Celta Vigo arasında oynanacak. Ev sahibi ekip 10 puanla ligde 13. sırada yer alırken, Celta Vigo 7 puanla 17. sırada bulunuyor. Peki, Osasuna - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta? LaLiga Osasuna - Celta Vigo maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

OSASUNA - CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mücadele 26 Ekim Pazar günü saat 20.30'da başlayacak.

OSASUNA CELTA VIGO MAÇI HANGİ KANALDA?

S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

OSASUNA - CELTA VIGO MAÇ ÖNİZLEMESİ

Osasuna, Ekim ayındaki milli maç arasına Getafe karşısında elde ettiği galibiyetle girmişti. Ancak son maçında başkentte Atletico Madrid'e 1-0 mağlup olarak hayal kırıklığı yaşadı. 2025-26 La Liga sezonunda Osasuna, oynadığı dokuz maçta üç galibiyet, bir beraberlik ve beş mağlubiyet alarak 10 puanla ligde 13. sırada yer alıyor.

Los Rojillos, bu sezon son üçte bir alanda zaman zaman zorlandı ve sadece yedi gol atabildi. Savunmada ise güçlü bir performans sergileyerek rakiplerine yalnızca dokuz gol şansı tanıdı. Alessio Lisci yönetimindeki ekip, kendi sahasında ise oldukça başarılı; oynadığı dört iç saha maçından 10 puan çıkararak ligdeki en iyi altıncı iç saha performansını gösterdi.

Osasuna, geçen sezon Celta Vigo ile oynadığı maçta 3-2 galip gelmişti. Ancak son üç La Liga mücadelesinin ikisini Celta kazandı; bu karşılaşmalardan biri de Şubat 2024'te El Sadar'da alınan 3-0'lık galibiyetti.

Celta Vigo ise 2025-26 sezonuna ilginç bir başlangıç yaptı. Dokuz maçta yalnızca iki kez mağlup olan Mavi-Beyazlılar, yedi maçta berabere kalarak ligde 17. sırada yer alıyor. Pazar günü Osasuna deplasmanında, sezonun ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

Claudio Giraldez yönetimindeki Celta Vigo, Avrupa Ligi'nde de mücadele ediyor ve grup aşamasında iki galibiyet elde etti. Son olarak Perşembe gecesi Nice'i 2-1 mağlup ederek moral buldu. Lig maçlarında ise geçen hafta sonu Real Sociedad ile 1-1 berabere kaldı ve bu maçta kırmızı kart gören oyuncusu nedeniyle sahadan 1 puanla ayrıldı.

MUHTEMEL 11'LER

Osasuna'nın muhtemel ilk 11'i: Herrera; Catena, Boyomo, Herrando; Benito, Gomez, Moncayola, Bretones; Ruben Garcia, Budimir, Munoz

Celta Vigo'nun muhtemel ilk 11'i: Radu; J. Rodriguez, Dominguez, Alonso; Rueda, D. Rodriguez, Moriba, Mingueza; Sotelo, Jutgla, Iglesias

