Girona 0-4 Levante | MAÇ SONUCU-ÖZET

İspanya La Liga'nın 5. haftasında Girona, sahasında Levante'yi ağırladı. Mücadelede gördüğü kırmızı kartlar sonucu 9 kişi kalan ev sahibi takım, rakibinin farklı galibiyetine engel olamadı ve maçı 4-0 kaybetti.
Girona'da 30 dakikada ikinci sarı karttan Axel Witsel, 46. dakikada ise direkt kırmızı karttan Vitor Reis oyun dışı kaldı.
Levante adına fileleri havalandıran isimler Etta Eyong (dk. 43), Carlos Alvarez (dk. 49), Romero (dk. 70) ve Goduine Koyalipou (dk. 90+2) oldu.
Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan ve Fenerbahçe'den kiralık olarak gelen Dominik Livakovic, forma şansı bulamadı.