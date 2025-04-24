Osasuna - Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Osasuna - Sevilla maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 33. haftada Osasuna ile Sevilla mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Osasuna - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OSASUNA - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Osasuna - Sevilla maçı 24 Nisan Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

OSASUNA - SEVILLA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Osasuna: Herrera; Areso, Boyomo, Catena, Herrando, Bretones; Moncayola, Lucas Torro, Aimar Oroz; Budimir, Ruben Garcia

Sevilla: Nyland; Carmona, Bade, Salas, Pedrosa; Agoume, Sow, Peque; Lukebakio, Romero, Ejuke

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