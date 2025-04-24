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Haberler İspanya La Liga Osasuna - Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Osasuna - Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Osasuna ile Sevilla 33. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki Osasuna - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2025 Perşembe 10:16
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Osasuna - Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Osasuna - Sevilla maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 33. haftada Osasuna ile Sevilla mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Osasuna - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OSASUNA - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Osasuna - Sevilla maçı 24 Nisan Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

OSASUNA - SEVILLA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Osasuna: Herrera; Areso, Boyomo, Catena, Herrando, Bretones; Moncayola, Lucas Torro, Aimar Oroz; Budimir, Ruben Garcia

Sevilla: Nyland; Carmona, Bade, Salas, Pedrosa; Agoume, Sow, Peque; Lukebakio, Romero, Ejuke

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