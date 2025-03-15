  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler İspanya La Liga Villarreal 1-2 Real Madrid (MAÇ SONUCU ÖZET)

Villarreal 1-2 Real Madrid (MAÇ SONUCU ÖZET)

İspanya La Liga'nın 28. haftasında Villarreal, sahasında Real Madrid'i konuk etti. Eflatun-beyazlılar geriden gelerek sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2025 Cumartesi 22:59
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Villarreal 1-2 Real Madrid (MAÇ SONUCU ÖZET)

İspanya La Liga'nın 28. haftasında Villarreal ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

Eflatun-beyazlılar, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 2-1 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 17 ve 23. dakikalarda Kylian Mbappe kaydetti. Villareal'in tek golüyse 7. dakikada Juan Foyth'dan geldi.

ARDA GÜLER 83'TE GİRDİ

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, yedek kulübesinde başladığı mücadelenin 83. dakikasında oyuna dahil oldu.

Real Madrid bu sonuçla puanını 60'a yükselterek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Bu sezonki 7. yenilgisini alan Villarreal ise 44 puanda kaldı.

Beşiktaş'a derbi öncesi Konya çelmesi!
Trabzonspor deplasmanda kazandı!
DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de ayrılık! İşte Dusan Tadic'in anlaştığı takım...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan devlet himayesindeki çocuklara seslendi: Türkiye Yüzyılı sizin olacak
Beşiktaş'ta sakatlık! Karşılaşmaya devam edemedi
Jose Mourinho Burak Kapacak'ın saçlarını kesti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Beko evinde sürprize izin vermedi! F.Bahçe Beko evinde sürprize izin vermedi! 22:45
Iğdır Ankaragücü'nü yendi! Iğdır Ankaragücü'nü yendi! 22:41
Beşiktaş'ta sakatlık! Karşılaşmaya devam edemedi Beşiktaş'ta sakatlık! Karşılaşmaya devam edemedi 21:54
Trabzonspor deplasmanda kazandı! Trabzonspor deplasmanda kazandı! 22:28
Beşiktaş'a derbi öncesi Konya çelmesi! Beşiktaş'a derbi öncesi Konya çelmesi! 22:34
Sakaryaspor evinde gol oldu yağdı! Sakaryaspor evinde gol oldu yağdı! 22:40
Daha Eski
B. Münih deplasmanda puan kaybetti! B. Münih deplasmanda puan kaybetti! 19:42
M. City ve Brighton yenişemedi! M. City ve Brighton yenişemedi! 19:57
Solskjaer'den Ricardo açıklaması! Solskjaer'den Ricardo açıklaması! 20:01
Tekke: Camianın beklediği şey... Tekke: Camianın beklediği şey... 20:10
Potadaki derbide kazanan Beşiktaş! Potadaki derbide kazanan Beşiktaş! 20:35
F.Bahçe'de Samsunspor mesaisi F.Bahçe'de Samsunspor mesaisi 21:09