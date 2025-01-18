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Haberler İspanya La Liga Leganes - Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Leganes - Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Leganes ile Atletico Madrid 20. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Şampiyonluğa oynayan ve zirvede yer alan Diego Simeone'nin öğrencileri, zorlu deplasman maçında hata yapmak istemiyor. Alexander Sørloth, Correa, Julian Alvarez gibi isimlerle etkili olmaya çalışan Atletico Madid, ligde oynadığı son 9 maçı da kazandı. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Leganes - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 15:18 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 15:40
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Leganes - Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Leganes - Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Leganes ile Atletico Madrid 20. haftada mücadele edecek.Şampiyonluğa oynayan ve 44 puanla zirvede yer alan Diego Simeone'nin öğrencileri, zorlu deplasman maçında hata yapmak istemiyor. Alexander Sørloth, Correa, Julian Alvarez gibi isimlerle etkili olmaya çalışan Atletico Madid, ligde oynadığı son 9 maçı da kazandı. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Girona - Sevilla ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEGANES - ATLETİCO MADRID MAÇI NE ZAMAN?

Leganes - Atletico Madrid maçı 18 Ocak Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak.

LEGANES - ATLETİCO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leganes - Atletico Madrid maçı EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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