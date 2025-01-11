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Haberler İspanya La Liga Real Valladoid - Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Valladoid - Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Real Valladoid ile Real Betis 20. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Real Valladoid - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2025 Cumartesi 14:20 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2025 Cumartesi 14:20
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Real Valladoid - Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Valladoid - Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Real Valladoid ile Real Betis 20. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Valladoid - Real Betis ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL VALLADOID - REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Valladoid - Real Betis maçı 11 Ocak Cumartesi günü saat 18.15'de oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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