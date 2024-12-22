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Haberler İspanya La Liga Real Madrid 4-2 Sevilla (MAÇ SONUCU ÖZET)

Real Madrid 4-2 Sevilla (MAÇ SONUCU ÖZET)

La Liga'nın 18. hafta karşılaşmasında Real Madrid, Sevilla'yı 4-2'lik skorla mağlup etti. Mücadele, Santiago Bernabéu Stadyumu'nda gerçekleşti. Real Madrid'in gollerini Kylian Mbappé, Fede Valverde, Rodrygo ve Brahim Díaz kaydederken, Sevilla'nın gollerini ise Isaac Romero ve Dodi Lukebakio attı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2024 Pazar 20:12 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2024 Pazar 20:29
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Real Madrid 4-2 Sevilla (MAÇ SONUCU ÖZET)

La Liga'nın 18. hafta maçında Real Madrid, Sevilla'yı 4-2 mağlup etti. Maç, Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynandı ve Real Madrid'in gollerini Kylian Mbappé, Fede Valverde, Rodrygo ve Brahim Díaz kaydetti. Sevilla'nın gollerini ise Isaac Romero ve Dodi Lukebakio attı.

İlk yarıda Real Madrid üstün bir oyun sergileyerek 3-0'lık bir avantaj elde etti. Mbappé'nin 10. dakikada attığı golle öne geçen ev sahibi takım, 20. dakikada Fede Valverde'nin golüyle farkı ikiye çıkardı. 34. dakikada Rodrygo'nun golüyle skoru 3-0'a getirdi. Sevilla, 35. dakikada Isaac Romero'nun kafa golüyle farkı 2'ye indirdi ve ilk yarı 3-1 sona erdi.

İkinci yarıda Real Madrid, Brahim Díaz'ın Mbappé'nin asistinde attığı golle 53. dakikada skoru 4-1 yaptı. Sevilla bu gole Dodi Lukebakio'nun 85. dakikada attığı golle cevap verdi ve skoru 4-2'ye getirdi.

Bu galibiyetle Real Madrid, puanını 38'e çıkararak La Liga'da ikinci sıraya yükseldi. Barcelona'yı geride bırakan Real Madrid, lider Atlético Madrid'in bir puan gerisinde bulunuyor ve bir maç eksiğiyle mücadeleye devam ediyor.

ARDA GÜLER 71'DE OYUNA DAHİL OLDU

Real Madrid formasını terleten milli futbolcumuz Arda Güler 71. dakikada oyuna dahil oldu.

JESUS NAVAS'IN KARİYERİNİN SON MAÇI

Bu maç, Sevilla'nın kaptanı Jesús Navas'ın son resmi maçıydı. Bernabéu tribünleri, Navas'ı maç öncesi ve ikinci yarı başında alkışlarla uğurladı.

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