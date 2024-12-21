Celta Vigo - Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Celta Vigo - Real Sociedad maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Celta Vigo ile Real Sociedad 19. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Celta Vigo - Real Sociedad ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CELTA VİGO - REAL SOCİEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Celta Vigo - Real Sociedad maçı 21 Aralık Cumartesi günü saat 18.15'te oynanacak. Karşılaşma Exxen, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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