Sevilla - Villarreal maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

Sevilla - Villarreal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Sevilla ile Villarreal karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sevilla - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SEVILLA - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sevilla - Villarreal maçı 3 Aralık Pazar günü saat 20.30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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