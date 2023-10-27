Girona - Celta Vigo maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Girona - Celta Vigo maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 10. haftada Girona ile Celta Vigo karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Girona - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GIRONA - CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Girona - Celta Vigo maçı 26 Ekim Cuma günü saat 22.00'de başlayacak. Müccadele TiviBu Spor 3 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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