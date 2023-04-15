Cadiz - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Cadiz - Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 28. haftada Cadiz ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Cadiz - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CADIZ - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cadiz - Real Madrid maçı 15 Nisan Cumartesi günü saat 22:00'de S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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