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Rayo Vallecano - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 13. haftasında Rayo Vallecano ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rayo Vallecano - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2022 Pazartesi 10:30 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2022 Pazartesi 10:30
Rayo Vallecano - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Rayo Vallecano - Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 13. haftada Rayo Vallecano ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rayo Vallecano - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RAYO VALLECANO - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rayo Vallecano - Real Madrid maçı 7 Kasım Pazartesi günü, saat 23:00'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

RAYO VALLECANO - REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Rayo Vallecano

Dimitrievski; Balliu, Lejeune, Catena, F Garcia; Comesana, Valentin; Palazon, Trejo, A Garcia; Camello

Real Madrid

Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Tchouameni, Camavinga; Valverde, Rodrygo, Vinicius

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