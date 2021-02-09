Messi PSG'ye

Messi geçtiğimiz yaz Barcelona'dan ayrılmak istediğini söylemişti. Sözleşme şartları izin vermediği için 'mecburen' Katalan devinde kalan Arjantinli yıldızın kararı merak ediliyordu. Neymar ve benzer ayarda yıldızların transferi halinde Barça'da kalacağını açıklayan Messi bu gerçekleşmeyince yeniden ayrılma kararı aldı. Özellikle Neymar'ın PSG'de devam edeceğini söylemesinin ardından kendisi Fransa yolunu tutmaya karar verdi.
MÜTHİŞ ÜÇLÜ
PSG futbol tarihinin en önemli transferlerinden birini gerçekleştirip Messi'yi renklerine bağlayabilirse inanılmaz bir hücum üçlüsünü sahip olacak. Fransız devi, Messi- Neymar-Mbappe üçlüsüne kavuşacak. PSG yönetimi de hem saha içindeki güçlerine güç katmak hem de özellikle Asya pazarında forma satışında rekorlar kırmak için Messi transferine yoğunlaşmış durumda.