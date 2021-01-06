Athletic Bilbao 2-3 Barcelona | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga'da zirveden uzaklaşan Barcelona, kritik maçta Athletic Bilbao'nun konuğu oldu. Karşılaşmada 1-0 geriye düşen Katalan ekibi, Pedri ve Lionel Messi (2) ile 3-1 öne geçti. Karşılaşmanın son dakikasında Muniain'in golüne engel olamayan Barcelona, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından 17 maç sonunda 31 puana ulaşan Barcelona, Atletico Madrid'in 7, Real Madrid'in ise 5 puan gerisinde yer aldı. Liderlik koltuğunda oturan Atletico Madrid'in iki maç eksiği bulunuyor.

Ev sahibi Athletic Bilbao ise 21 puanla 9. sırada kaldı.