Haberler İspanya La Liga Athletic Bilbao 2-3 Barcelona | MAÇ SONUCU

2-3 | MAÇ SONUCU

'da zirveden uzaklaşan , kritik maçta 'nun konuğu oldu. Karşılaşmada 1-0 geriye düşen ekibi, ve (2) ile 3-1 öne geçti. Karşılaşmanın son dakikasında Muniain'in golüne engel olamayan Barcelona, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2021 Perşembe 01:01
Athletic Bilbao 2-3 Barcelona | MAÇ SONUCU

'da zirveden uzaklaşan , kritik maçta 'nun konuğu oldu. Karşılaşmada 1-0 geriye düşen ekibi, ve (2) ile 3-1 öne geçti. Karşılaşmanın son dakikasında Muniain'in golüne engel olamayan Barcelona, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından 17 maç sonunda 31 puana ulaşan Barcelona, 'in 7, 'in ise 5 puan gerisinde yer aldı. Liderlik koltuğunda oturan Atletico Madrid'in iki maç eksiği bulunuyor.

Ev sahibi Athletic Bilbao ise 21 puanla 9. sırada kaldı.

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