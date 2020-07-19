Real Valladolid-Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 38. hafta mücadelesinde Real Valladolid ile Real Betis karşı karşıya gelecek. Maç öncesi Real Valladolid'de Raúl García, Joaquin Fernandez ve Kiko Olivas'ın eksikliği bulunuyor. Real Betis'te ise Andrés Guardado'nun sakatlığı bulunurken, Zouhair Feddal, Juanmi, Álex Moreno, Guido Rodríguez ve Aissa Mandi'nin ise kırmızı kart cezası bulunuyor.

REAL VALLADOLID - REAL BETIS MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Real Valladolid-Real Betis maçı 19:30'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.