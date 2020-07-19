Real Valladolid-Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
19 Temmuz 2020, Pazar
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Valladolid-Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 38. haftasında , evinde 'i ağırlayacak. Maçın 11'leri, yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Real Valladolid-Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 38. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi Real Valladolid'de Raúl García, Joaquin Fernandez ve Kiko Olivas'ın eksikliği bulunuyor. Real Betis'te ise Andrés Guardado'nun sakatlığı bulunurken, Zouhair Feddal, Juanmi, Álex Moreno, Guido Rodríguez ve Aissa Mandi'nin ise kırmızı kart cezası bulunuyor.

REAL VALLADOLID - REAL BETIS MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Real Valladolid-Real Betis maçı 19:30'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

  1. 19.07.2020
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