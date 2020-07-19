Real Valladolid-Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İspanya La Liga'nın 38. haftasında Real Valladolid, evinde Real Betis'i ağırlayacak. Maçın 11'leri, yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Real Valladolid-Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 38. hafta mücadelesinde Real Valladolid ile Real Betis karşı karşıya gelecek. Maç öncesi Real Valladolid'de Raúl García, Joaquin Fernandez ve Kiko Olivas'ın eksikliği bulunuyor. Real Betis'te ise Andrés Guardado'nun sakatlığı bulunurken, Zouhair Feddal, Juanmi, Álex Moreno, Guido Rodríguez ve Aissa Mandi'nin ise kırmızı kart cezası bulunuyor.
REAL VALLADOLID - REAL BETIS MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Real Valladolid-Real Betis maçı 19:30'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.
- 19.07.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Real Valladolid-Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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