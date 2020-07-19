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19 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler İspanya La Liga Barcelona'dan 5 gollü kapanış!

Alaves 0-5 | MAÇ SONUCU

Alaves 0-5 Barcelona | MAÇ SONUCU

'da şampiyonluğu ezeli rakibi Real Madrid'e kaptıran , sezonun son maçında konuk olduğu Alaves'e gol yağdırdı. Katalan ekibi, rakibini Fati, Messi (2), Luis Suarez ve Semedo'nun golleriyle 5-0 mağlup edip sezonu 82 puanla 2. sırada tamamladı.

'nın 38. ve son haftasında Alaves'e konuk olan , rakibini 5-0'lık skorla adeta ezip geçti.

Katalan ekibini farklı galibiyete taşıyan golleri 24'te Ansu Fati, 34 ve 75'te Lionel Messi, 44'te Luis Suarez ile 57'de Nelson Semedo kaydetti.

Barcelona bu sonuçla ligi 82 puanla 2. sırada noktalarken, düşme hattının hemen üzerindeki Alaves ise 39 puanda kaldı.

  1. 19.07.2020
  2. Güncelleme: 19.07.2020 19:54
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