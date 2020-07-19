Alaves 0-5 Barcelona | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'da şampiyonluğu ezeli rakibi Real Madrid'e kaptıran Barcelona, sezonun son maçında konuk olduğu Alaves'e gol yağdırdı. Katalan ekibi, rakibini Fati, Messi (2), Luis Suarez ve Semedo'nun golleriyle 5-0 mağlup edip sezonu 82 puanla 2. sırada tamamladı.
İspanya La Liga'nın 38. ve son haftasında Alaves'e konuk olan Barcelona, rakibini 5-0'lık skorla adeta ezip geçti.
Katalan ekibini farklı galibiyete taşıyan golleri 24'te Ansu Fati, 34 ve 75'te Lionel Messi, 44'te Luis Suarez ile 57'de Nelson Semedo kaydetti.
Barcelona bu sonuçla ligi 82 puanla 2. sırada noktalarken, düşme hattının hemen üzerindeki Alaves ise 39 puanda kaldı.
- 19.07.2020
- Güncelleme: 19.07.2020 19:54
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